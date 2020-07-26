В Чечне могут пройти массовые празднования Дня флага и годовщина рождения Ахмата Кадырова

Об этом пишет сайт «МБХ медиа», обнаруживший тендер на проведение торжеств на портале госзакупок. Как уточняется, на эти цели выделят почти 5 миллионов рублей. Согласно документации в мероприятии22 августа примут участие более 700 человек, а на следующий день еще более тысячи. При этом в конце июня в республике сняли режим изоляции, однако запрет на массовые мероприятия по-прежнему действует.
2020-07-26T13:32:39+03:00
2020-07-26T13:32:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 26 июля 2020
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