В Чечне могут пройти массовые празднования Дня флага и годовщина рождения Ахмата Кадырова

Об этом пишет сайт «МБХ медиа», обнаруживший тендер на проведение торжеств на портале госзакупок. Как уточняется, на эти цели выделят почти 5 миллионов рублей. Согласно документации в мероприятии22 августа примут участие более 700 человек, а на следующий день еще более тысячи. При этом в конце июня в республике сняли режим изоляции, однако запрет на массовые мероприятия по-прежнему действует.