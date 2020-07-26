На границе Армении и Азербайджана снова произошло столкновение

В Баку обвинили противоборствующую сторону в шести десятках обстрелов в районе Нагорного Карабаха.
Ситуация обострилась 12 июля.
На этом фоне днях в разных районах Москвы прошли стычки и столкновения между представителями диаспоры. Задержаны более 30 человек. Возбуждены уголовные дела.
Азербайджанский политолог Самир Мамедов уверен, что несмотря на все увещевания, конфликт между армянами и азербайджанцами будет продолжаться, пока не будет улажена ситуация на границе.
Мамедов напомнил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе уже 30-лет не находит своего разрешения.