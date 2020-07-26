Власти самопровозглашенной ДНР заявили о полном бессрочном прекращении огня

Из документа, опубликованного на сайте Народной милиции следует, что всем военнослужащим с завтрашнего дня запрещено использовать любое вооружение, включая стрелковое. Уточняется, что на этот счет издан приказ, а все бойцы проинструктированы.

Ранее ОБСЕ опубликовала детали договоренностей Трехсторонней контактной группы о полном прекращении огня. Кром того, предписано создать механизм по реагированию на нарушение режима.