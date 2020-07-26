Сотрудники трех министерств США указали промышленным подрядчикам «Северного потока-2» на последствия сотрудничества

Сотрудники трех министерств США указали промышленным подрядчикам концерна «Северный поток 2» на возможные последствия сотрудничества в проекте.

Газете «Welt am Sonntag» стало известно о личных переговорах в форме видео-конференций, которые представители министерств финансов, энергетики и Госдепа США провели с менеджерами европейских предприятий. В дружеском тоне, но довольно отчетливо они выразили желание предотвратить завершение строительства газопровода.

После активации закона «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» предприятиям и их банкам грозит полное исключение из американского бизнеса и запрет сотрудникам на въезд в США. В проекте участвуют пять европейских энергетических концернов. Председатель управляющего совета акционерного общества «Северный поток 2» – экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. Дания дала последнее необходимое разрешение на прокладку труб в октябре 2019 года. До завершения проекта осталось отстроить последние 160 километров.

Представитель немецкого партнера — концерна Uniper заявил, что действия США представляют собой вторжение в энергетический суверенитет Европы. Другие участники проекта воздержались от комментариев. МИД ФРГ сообщил изданию, что проинформирован о переговорах и также находится в контакте с предприятиями.

Ранее канцлер Ангела Меркель заявила, что считает экстра-территориальные санкции неприемлемыми. Некоторые германские политики потребовали ответных мер.