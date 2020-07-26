Совладелец РЕСО пообещал возместить ущерб азербайджанским предпринимателям из-за нападений

Совладелец страховой группы РЕСО пообещал возместить ущерб азербайджанским предпринимателям из-за нападений на фоне напряженности между Арменией и Азербайджаном. С заявлением выступил и российский бизнесмен с азербайджанскими корнями Год Нисанов. С середины уходящей недели в Москве продолжались межнациональные столкновения, вандалы с обеих сторон совершали взаимные нападения и устраивали драки в кафе, магазинах и на улицах.

Миллиардер Сергей Саркисов от имени семьи Саркисовых и «Ассамблеи армян» призвал представителей армянской и азербайджанской диаспор Москвы отказаться от насилия и остановить тех, кто провоцирует беспорядки. В своем заявлении, которое приводит агентство РБК, он отметил, что ему стыдно за тех, кто «в силу глупости, заблуждения» или иных мотивов «развязал вдали от своей Родины варварское проявление своего национализма». Совладелец одной из крупнейших страховых компаний страны заверил, что его семья готова возместить ущерб, нанесенный вандалами собственности азербайджанцев в Москве. Бизнесмен выразил уверенность в том, что с ним согласятся и азербайджанские предприниматели, которые также компенсируют убытки, нанесенные имуществу армян во время беспорядков. Саркисов упоминает о том, что история с болью от национальной и религиозной ненависти является и частью истории его семьи. По словам бизнесмена, у него есть много друзей-азербайджанцев, которых он называет «прекрасными и благородными людьми, дружбой с которыми очень дорожит». Высказался и совладелец рынка «Фуд Сити», где в начале неделе впервые появились сообщения о недопуске армянских поставщиков к разгрузке своих товаров, и за которым последовала волна стычек. Через свою пресс-службу миллиардер Год Нисанов сказал, что его компания намерена заботиться об интересах партнеров и арендаторов вне зависимости от их национальности либо вероисповедания, создавая безопасность для их работы и жизни. По данным полиции в ходе столкновений, волна которых прошлась по столице с четверга, уроженцы Азербайджана и Армении били витрины магазинов и участвовали в драках. Задержаны были более 30 человек. Некоторых из них суд арестовал и отправил под стражу.

По факту ограбления одного из кафе на юго-востоке столицы были возбуждены уголовные, дела в том числе и по статье «Разбой».

Комментируя заявление совладельца РЕСО, председатель Азербайджанской общины Москвы Шамиль Тагиев в разговоре с «Эхом Москвы» сказал, что смысла в этой компенсации нет.

Чтобы в Москве не повторялись межнациональные столкновения между армянами и азербайджанцами, необходимо вести внутреннюю работу обеих диаспор. Так в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель Азербайджанской общины Москвы Шамиль Тагиев прокомментировал столкновения последних дней в Москве между армянами и азербайджанцами.

«Мы вчера провели встречи с представителями диаспор, как с армянской так и с азербайджанской сторонами, обсуждали, чтобы в тех районах, где они проживают, не было подобных беспределов. Мы всегда открыты к диалогу, и ждем с их стороны адекватных действий», — сказал он. По словам Ш.Тагиева, в данной ситуации необходимо сесть за «стол переговоров и обсудить этот конфликт». «Перевод конфликта с линии фронта (границ этих стран) на территорию РФ для нас неприемлемо. Если кто-то пытается конфликт перенести сюда, мы будем пресекать эти моменты», — отметил он.

Ш.Тагиев добавил, что сейчас со стороны азербайджанской диаспоры идут постоянные разъяснительные работы с молодежью, чтобы те не только не являлись инициаторами провокаций, но и не поддавались на провокации со стороны представителей армянской диаспоры. «То, что произошло, было ожидаемо, мы допускали подобные провокации. Потому что подобное случалось и в Европе, и в США. Предваряя ситуацию, мы проводили встречи, работу с молодежью, чтобы никто не поддавался провокациям. Аксакалы приняли предложение встретиться со своими представителями диаспор и поговорили о том, чтобы предотвратить подобные конфликты. Армянская диаспора осознала, и стали заниматься с молодежью своей диаспоры. На нас выходят представители армянской стороны, но только с регионов РФ, а в Москве пока никто не отозвался», — рассказал Ш.Тагиев. В последнее время в Москве участились стычки между уроженцами Армении и Азербайджана, которые происходят на фоне военного конфликта на границе двух стран. Так в ночь на 24 июля в Марьино полиция задержала более 25 человек из-за разбоев и хулиганства. Ранее стало известно, что совладельцы страховой компании РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве. Об этом заявил миллиардер Сергей Саркисов.

Тагиев добавил, что сейчас представители азербайджанской диаспоры ведут постоянные разъяснительные работы с молодежью, чтобы те не начинали разборки и не поддавались провокации с армянской стороны.

Схожее мнение высказал и член президиума общественной организации «Ассамблея армян» академик РАН Армаис Камалов. Он сказал, что представители диаспор должны прекратить беспорядки в Москве.

Камалов отметил, что в России проживает немало армян и азербайджанцев, родившихся и выросших на территории страны. Поэтому развивать конфликт тем более неуместно.

Только силовыми методами российское руководство может остановить конфликт между представителями армянской и азербайджанской диаспорами в столице. Такое мнение «Эху Москвы» высказал эксперт по странам СНГ, политолог Аркадий Дубнов.

Дубнов также заметил, что ситуацию осложняет тот факт, что и у Армении, и у Азербайджана есть определенные претензии к России.