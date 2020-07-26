В Японии за несколько секунд до старта отменили запуск частной ракеты

Трансляция велась на сайте компании Interstellar Technologies. Автоматическая система зафиксировала неисправность в основном двигателе. Новую дату пуска объявят позже.

Старт был запланирован на середину июля, однако неоднократно откладывался из-за плохой погоды. В этот раз, как и в предыдущие, компания организовала пуск с помощью пожертвований. В обмен на вложенные средства ряд спонсоров получил возможность прорекламировать свою продукцию, в частности погрузив на борт бутылку саке и кофейные бобы.