В американском штате Юта легкомоторный самолет упал на жилой дом

В результате три человека на борту погибли, четверо пострадали – об этом говорится в твиттере местной полиции. В здании находилась пожилая женщина, она госпитализирована в тяжелом состоянии. На месте происшествия начался пожар. Всего поврежденными оказались три дома. Что стало причиной крушения пока не уточняется.