В Берлине автомобиль въехал в толпу людей

Инцидент произошел неподалеку от вокзала, в результате пострадали семь человек. Для оказания помощи был задействован медицинский вертолет. Подозреваемый задержан. Местные власти уточняют, что, по предварительным данным, злоумышленник не руководствовался политическими или религиозными мотивами.