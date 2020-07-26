В Варшаве полторы тысячи местных жителей были эвакуированы после обнаружения бомбы

Снаряд времен Второй мировой войны нашли в ходе строительства метро – сообщила столичная мэрия. На место выехали саперы. ПО словам представителя городской администрации, бомба весит 250 килограммов, а в длину достигает двух метров.

Из-за угрозы взрыва жителей восьми близлежащих домов потребовали покинуть квартиры.