Санкции против России за вмешательство в выборы и предполагаемый подкуп талибов не попали в военный бюджет США

Тем не менее, американский сенат одобрил версию документа, поддержав новые ограничения против газопровода «Северный поток -2».

Две поправки, предусматривавшие новые, чрезвычайно жесткие санкции против России, в итоговой версии военного бюджета США на 2021 финансовый год не фигурируют. Автором первой поправки выступал сенатор-демократ из комитета по иностранным делам Роберт Менендес. Он предлагал обязать Белый дом заморозить активы президента России Путина, главы Минобороны Сергея Шойгу и других российских чиновников, если будет доказана их причастность к стимулированию афганских талибских формирований к нападению на американских военных. Предлагалось ввести и дополнительные санкции в отношении компаний российской оборонки. В Москве обвинения в этом называли «вбросом» со стороны СМИ. Другую поправку предлагали республиканец Марко Рубио и демократ Крис Ван Холлен. Их инициатива предполагала пункт о сдерживании иностранного вмешательства в американские выборы. Одним из положений был запрет на инвестиции в российский энергетический сектор и покупку российского госдолга в случае доказанного вмешательства Москвы. В финальной версии одобренного Сенатом бюджета ее также нет.

Среди новых мер, касающихся России, есть утвержденная поправка о введении ограничений против всех компаний, участвующих в укладке труб и фрахтовке судов, задействованных в строительстве российского газопровода Nord Stream 2.