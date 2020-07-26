Российский флот, по словам президента, будет усилен гиперзвуковым оружием

Владимир Путин, который принимает военно-морской парад в Санкт-Петербурге, сказал, что в этом году в состав ВМФ будут приняты 40 кораблей.

За торжественным мероприятием следит наш питерский корреспондент Сергей Кагермазов.

В Главном военно-морском параде участвуют силы всех флотОв России, а также самолеты Воздушно-космических сил. В честь 75-й годовщины Победы пройдет и группы кораблей со знаменами соединений морской пехоты, защищавших Ленинград, Севастополь, Новороссийск. На десантных катерАх установили танк Т-34 и боевую машину «Катюша». Кроме того, так как этот год — год 200-летия открытия Антарктиды российскими моряками, в параде участвует исследовательское судно «Адмирал Владимирский». Парадную линию возглавляет копия корабля XVIII века «Полтава». Кроме того для участия в параде привезли тело адмирала Федора Ушакова. Он почитается православной церковью. Отмечу, что до парада военнослужащие продезинфицировали близлежащие улицы Петербурга. Вечером День военно-морского флота завершит салют.

Три года назад президент установил своим указом проведение Главного военно-морского парада в Петербурге.

