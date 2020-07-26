В России, по данным оперативного штаба, от коронавируса умерли за день менее 80 человек впервые с начала мая

При этом прирост заболевших в абсолютном значении практически не изменился.

Выявляемость COVID-19 остается на уровне чуть менее 6 тысяч новых случаев в сутки. При этом, по данным властей, заметно небольшое увеличение заболеваемости в Москве. Там выявили почти 700 заразившихся. Еще почти 250 заболевших за сутки — в Свердловской области, в остальных регионах – менее 200. При этом в Ненецком и Чукотском автономных округах новые случаи не выявили. Выздоровели, по данным оперативного штаба, за сутки свыше 3 тысяч человек. Власти отмечают: в числе излечившихся пройдена психологическая отметка в 600 тысяч человек. Минимальный показатель с 4 мая и в количестве смертей. 77 умерших, из них по 9 в Москве и Санкт-Петербурге, фиксируют в оперативном штабе. В Минздраве накануне также уверяли, что смертность в России от коронавируса едва превышает 1,5%

Всего в России общее официальное число заболевших коронавирусом превысило 812 тысяч человек.