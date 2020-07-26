Академик РАН Камалов: Нельзя переносить армяно-азербайджанский конфликт на территорию РФ, это «не плацдарм»

Нельзя переносить армяно-азербайджанский конфликт на территорию России, это «не плацдарм для выяснения отношений». Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» академик РАН, врач Армаис Камалов, комментируя продолжающиеся столкновения между армянами и азербайджанцами в Москве.

«Да, существует конфликт, который имеет серьезную основу под собой. Но Россия это не плацдарм для выяснения отношений, куда надо выносить политические и физические действия, направленные друг против друга. Россия — колыбель этого межнационального общения. И здесь нельзя устраивать такие «войны». Исподтишка нападать друг на друга — это нечестность людей», — сказал он.

А.Камалов отметил, что многие представители этих двух национальностей давно проживают на территории России, есть те, которые родились здесь, поэтому развивать этот конфликт тем более неуместно, и «они должны жить по правилам и законам этой страны».

«Армяне испокон веков жили в России, равно как и азербайджанский народ, который давно здесь. Многие великие люди этих национальностей работали вместе, и никто из них никогда не думал кто и какой национальности, и какого вероисповедания. И мы должны доводить до всех нашу точку зрения — Россия никогда не была и не будет плацдармом для выяснения отношений. А кто не хочет жить по российским канонам и законам, может отказаться от гражданства и ехать к себе на родину», — заключил он.

В последнее время в Москве участились стычки между уроженцами Армении и Азербайджана, которые происходят на фоне военного конфликта на границе двух стран.

Так накануне в субботу Кузьминский районный суд отправил под арест трех фигурантов уголовного дела о хулиганстве, связанного с конфликтом между армянами и азербайджанцами в Москве.

Всем троим вменяется хулиганство (ч.2 ст. 213 УК РФ).