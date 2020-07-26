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11:32, 26 июля 2020

Объем продаж в Москве, по оценке городских властей, превысил прошлогодний уровень

Мэр Сергей Собянин отметил, что уровень торговли восстанавливается после отмены ограничений, введенных из-за коронавируса. О том, что оборот малого и среднего бизнеса в городе, вернулся на уровень 2019 года, градоначальник говорил еще в начале июля.
В столице сняли большинство ограничений, связанных с коронавирусом. Мэр утверждал, что возвращаться к этим мерам в столице не планируется.



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