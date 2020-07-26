В поджоге готического собора во французском Нанте, по данным местных телеканалов, сознался волонтер из Руанды

Ему теперь грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в 150 тысяч евро.

39-летний беженец из Руанды в кафедральном соборе Святых Петра и Павла служил алтарником; также он закрывал здание, отмечает телеканал BFM TV. Он был должен это делать и в день пожара в храме. Но волонтер, согласно камерам видеонаблюдения, покинул собор только спустя 15 минут после звонков о пожаре. Это был один из основных вопросов для следователей, выдвинувших в качестве главной версии случившегося именно поджог: на входе в собор не обнаружили следов взлома. Впрочем, и самого уроженца Руанды уже задерживали почти сразу после пожара, но отпускали без предъявления обвинений. Только спустя неделю, по словам прокурора, он признался: поджог устроил сразу в нескольких местах – у большого и малого органов, а также электрощитка. Адвокат обвиняемого уверяет, что его подзащитный раскаивается и потрясен случившимся. Но мотивы его поступка до сих пор неизвестны.

Собор Святых Петра и Павла в Нанте загорелся неделю назад, более 200 пожарных пытались тушить пожар, однако витражи времен Людовика XII и орган эпохи барокко спасти н удалось. Сам собор насчитывает почти 600-летнюю историю.