Власти Северной Кореи спустя полгода с начала пандемии заявили о возможном проникновении коронавируса в страну

Вероятный носитель вируса, по информации государственного агентства ЦТАК, прибыл в КНДР из Южной Кореи и был изолирован.

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел экстренное заседание ЦК Трудовой партии Кореи в связи с ситуацией в городе Кэсоне, где в пятницу был введен так называемый «локдаун». Город полностью блокирован, а его районы изолированы, там введён режим ЧП и объявлена тревога «специального разряда». Предполагаемый заболевший по данным официальных СМИ Пхеньяна вернулся в страну из Южной Кореи 19 июля. Утверждается, что речь идет о человеке, который еще три года назад бежал из Северной Кореи и теперь вдруг решил вернуться на родину. Госагентство описывает ситуацию так: «Перебезчик незаконно пересёк демаркационную линию и вернулся к себе домой». ЦТАК не уточняет, сдавал ли этот человек тест на наличие вируса. Имеющиеся анализы показали неопределённый результат. Не ясно и есть ли в Северной Корее средства для тестирования. Известно, что у вероятного первого заболевшего появились симптомы заболевания, с которыми его поместили на карантин. Власти устанавливают список лиц, с которыми он контактировал.

Согласно официальным данным, в КНДР до сих пор не было инфицированных коронавирусом. Для предотвращения распространения заболевания власти страны с начала января закрыли границы и ввели общенациональный карантин.