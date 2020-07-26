Российские клубы смогут регистрировать новых футболистов

В Премьер-Лиге открылось летнее трансферное окно.

Даты утвердил Исполком Российского футбольного союза. В этом году оно будет значительно длиннее обычного. Переходы игроков легитимны вплоть до 17 октября. Причина в том, что закончившийся сезон растянулся почти до конца июля из-за пандемии коронавируса. Новый стартует уже 8 августа, так что клубам предстоит поспешить с кампанией. До воскресенья официально оформлять трансферы нельзя, но ряд договоренностей уже был достигнут. Фактурный нападающий Жорже Деспотович, у которого закончился контракт с Оренбургом, продолжит карьеру Рубине. Кроме того, казанский клуб приобрел у Урала защитника Михаила Меркулова. В ближайшие дни определится будущее Александра Кокорина, у которого закончился контракт с Зенитом. На него претендую московские клубы.





Зимнее трансферное окно будет открыто с 29 января по 28 февраля 2021 года.