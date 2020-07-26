Главу екатеринбургского отделения «Трансперенси Интернешнл – Россия» Екатерину Петрову отпустили из полиции

Она была задержана прямо перед началом лекции о борьбе с коррупцией в сфере госзакупок.

Участников планировавшейся, но в итоге сорванной лекции в штабе движения «Объединенные демократы» опрашивали до позднего вечера. Екатерина Петрова, руководящая местным отделением международной организации по борьбе с коррупцией, была последней. Интернет-изданию Znak.com она рассказала, что допрос проходил в рамках дела по статье о заведомо ложном сообщении о теракте. Якобы о планирующемся взрыве в мэрии Казани сообщили с домашнего телефона владельца здания, где должна была пройти лекция Петровой. Сама она считает, что это был намеренный срыв лекции о борьбе с коррупцией в госзакупках, а полицейские знали, что она будет в здании. Помимо главы екатеринбургского «Трансперенси Интернешнл – Россия» были задержаны еще 16 человек, всех их после допроса позднее отпустили.

В полиции инцидент никак не комментировали.