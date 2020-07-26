Самолет авиакомпании «Победа», летевший из Москвы в Улан-Удэ, вынужденно сел в Иркутске

Причиной инцидента стал курильщик на борту, – сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник. Представитель перевозчика подтвердил эту информацию, добавив, что самолет простоял около получаса, экипаж тщательно осмотрел салон в поисках тлеющего пепла и окурка, чтобы исключить риск возгорания. Нарушителя передали полиции. Все вынужденные расходы за внеплановую посадку будут взысканы с пассажира.