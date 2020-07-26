В министерстве обороны Великобритании заявили о планах королевства усилить противодействие России и Китаю в космосе

В Лондоне выразили обеспокоенность по поводу угроз, которые может представлять российское космическое оружие.

Министр обороны Соединенного королевства Бен Уоллес полагает, что одним из главных направлений внешней военной политики Великобритании должно стать противодействие опасностям, которые представляют космические силы Москвы и Пекина. Слова министра приводит воскресный номер газеты Telegraph. По мнению Уоллеса, комплексный анализ показывает, что в будущем британское министерство сместит акцент от внимания к обычным войнам и расставит приоритеты иным образом. Разработки наступательного космического оружия и совершенствование космических технологий Китаем и Россией вызывают обеспокоенность Лондона, а возможные испытания космического оружия Москвой и наращивание российского потенциала в этой области в Британии и вовсе сочли провокационными действиями, несущими угрозу национальной безопасности страны и мирному использованию космоса. Ранее в космическом командовании США заявили, что Россия 15 июля провела в космосе новые испытания противоспутникового оружия, которое могло бы выводить из строя космические аппараты на околоземной орбите.

В Москве поясняли, что угрозы для других космических объектов создано не было, а испытания не противоречили международным договоренностям.