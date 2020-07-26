В КНДР впервые официально сообщили о случае подозрения на коронавирус

Предполагаемый заразившийся незаконно пересек границу страны – утверждает Центральное телеграфное агентство Кореи. Пациент обнаружен в городе Кэсон, располагающимся неподалеку от демилитаризованной зоны. Как сообщается, северокорейский лидер Ким Чен ЫН созвал экстренное заседание политбюро «в связи с опасностью, которая может привести к разрушительной катастрофе».

КНДР единственная страна в Юго-Восточной Азии, которая до сих пор не сообщала ни об одном случае заражения коронавирусом.

