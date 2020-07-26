Лондон может принять новые законы о шпионаже и государственной измене

Целью нововведений, по сведениям газеты Mail on Sunday, является более эффективное противодействие угрозам, исходящим от России и Китая. По словам собеседника издания, глава правительства настаивает на том, чтобы соответствующие законопроекты были разработаны уже в ближайшие месяцы. Пересмотр закона о госизмене может стать самым масштабным с 1695 года – отмечает газета.

Неделю назад Великобритания обвинила Россию в попытках вмешаться в прошлогоднюю парламентскую кампанию, а также осуществить хакерский взлом данных о разработке вакцины от коронавируса.