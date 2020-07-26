До выборов президента США остается ровно сто дней с сегодняшнего дня

Бывший вице-президент Джо Байден с каждым днем увеличивает отрыв от президента Дональда Трампа, который такими же темпами теряет поддержку.

Президентская гонка в США началась 450 дней назад — и считавшийся изначально безоговорочным фаворитом Джо Байден чуть не проиграл Берни Сандерсу, не сумев выиграть первые два демократических праймериз. Но после Северной Каролины, где Байден получил поддержку чернокожих избирателей, бывшего вице-президента было уже не остановить. Сегодня рейтинги Байдена растут с каждой неделей, в том числе, среди чернокожих американцев, которые диспропорционально сильно пострадали от коронавируса, а Дональд Трамп одновременно с этим доверие избирателей теряет. Разрыв на национальном уровне между ними составляет 15 п.п., и Джо Байден по опросам забирает не только все пять неопределившихся штатов (включая Флориду), но и традиционно республиканскую Аризону. И даже в ультрареспубликанском Техасе Байден обходит Трампа на 1 п.п., что, впрочем, находится в пределах статистической погрешности. В районе первого августа Байден должен назвать имя кандидата в своих вице-президенты — это совершенно точно будет женщина, и вполне вероятно, чернокожая. Главные претендентки сегодня — бывший советник Обамы Сюзан Райс и сенатор, кандидат на президентских праймериз, бывший генпрокурор Калифорнии Камала Харрис.

несмотря на пандемию коронавируса, Демпартия все еще намерена провести национальную демократическую конвенцию в Милуоки — хотя штат Висконсин вошел в первую тройку штатов по приросту новых заболеваний. Дональд Трамп, напротив, на этой неделе проведение республиканской конвенции во Флориде отменил.