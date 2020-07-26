Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поддержал требование провести открытый суд над Сергеем Фургалом

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поддержал требование протестующих провести открытый суд над своим предшественником Сергеем Фургалом. Разумным он назвал и призыв судить экс-губернатора не в Москве. Об этом Дегтярев сказал на встрече с местными жителями, которая произошла прямо на дороге во время его поездки по региону.

Дегтярев также ответил на претензии, почему не выходит к митингующим. Он пояснил, что не делает этого, поскольку не представляет, как разговаривать с колонной в несколько тысяч человек. Кроме того, новый руководитель края пояснил свои слова об иностранцах, якобы подогревающих протест. Он подчеркнул, что они просто там присутствуют.

Общение продолжалось минут 20, после чего врио губернатора предложил протестующим назначить представителя для общения с ним лично, а также пообещал быть доступным в соцсетях.