25 человек задержаны в ходе беспорядков в американском городе Сиэтле

Об этом говорится в «Твиттере» полицейского управления.

Отмечается, что демонстранты бросали в стражей порядка пиротехнику, камни и бутылки. Задержанным по большей части предъявлены обвинения в нападении на сотрудников полиции и отказе подчиняться требованию властей. При разгоне протестующих были применены спецсредства. Три сотрудника правоохранительных органов получили ранения. Один из них госпитализирован. Рядом с полицейским участком, предположительно, сработало самодельное взрывное устройство небольшой мощности. Повреждена стена здания.