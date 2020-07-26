Центр молекулярной диагностики в течение нескольких дней будет бесплатно тестировать на гепатит

Анализ на гепатит B и C можно будет сдать во всех офисах CMD вплоть до двадцать восьмого июля. Это будет происходить в рамках акции «Гепатит: найти, чтобы спасти миллионы». Врачи отмечают, что эта болезнь может проходить совсем без специфических симптомов, и в связи с этим выявить её можно только в результате лабораторного обследования.

По данным всемирной организации здравоохранения всего в мире как минимум триста двадцать пять миллионов человек живут с гепатитом. Из-за него или связанных с ним осложнений каждый год умирает около полутора миллионов пациентов. В основном, речь идёт о гепатите B, которым можно заразиться половым путём, принимая наркотики или при нанесении татуировок.

В России от гепатита умирают порядка двадцати пяти тысяч человек в год. Как правило, основной причиной смерти при этом считается цирроз печени.

Акция Центра молекулярной диагностики связана с Всемирный днём борьбы с гепатитов, который намечен на 28-е июля.