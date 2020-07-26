Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 16 миллионов

Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей. По информации организации, свыше 644, 5 тысяч пациентов умерли. Больше всего зарегистрированных случаев инфицирования (свыше 4 миллионов) приходятся на США, далее следуют Бразилия (почти 2,4 миллиона) и Индия (около 1,4 миллиона).