Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 16 миллионов

Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей. По информации организации, свыше 644, 5 тысяч пациентов умерли. Больше всего зарегистрированных случаев инфицирования (свыше 4 миллионов) приходятся на США, далее следуют Бразилия (почти 2,4 миллиона) и Индия (около 1,4 миллиона).
2020-07-26T08:32:32+03:00
2020-07-26T08:32:32+03:00
https://echo.msk.ru/news/2682261-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:32, 26 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Спасти свободную Хабару или возможен ли договор с властью Нужно дать возможность хабаровчанам провести преобразования, которые они считают нужными. Затем по их пути смогут пойти и другие, готовые к этому регионы. Так без потрясений и силового давления мы встанем на долгожданный путь Российских преобразований…