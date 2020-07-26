Самолет лоукостера «Победа», совершающий рейс из Москвы в Улан-Удэ, совершил вынужденную посадку в Иркутске. Причиной стал курильщик на борту, сообщил ТАСС источник в авиакомпании. Пассажира передали полиции. Представитель компании подтвердил эту информацию, добавив, что время стоянки в Иркутске составило 25 минут, был проведен тщательный досмотр на предмет тлеющего пепла и окурка для исключения риска возгорания. Все расходы за вынужденную стоянку будут взысканы с виновного.