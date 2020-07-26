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08:02, 26 июля 2020

В России сегодня пройдут парады кораблей по случаю Дня Военно-морского флота

Мероприятия посетит президент Владимир Путин.

Парады намечены во Владивостоке, Североморске, Каспийске, Севастополе и Балтийске. Но главный должен пройти в Петербурге и Кронштадте. Как передает ТАСС, в нем будут участвовать более 4 тысяч военнослужащих на 46 новейших кораблях и подлодках, причем, всех четырех флотов. В небе над зрителями пролетят более 40 самолетов и вертолетов. Ожидается, что принимать парад будет президент Владимир Путин. В этом году добавили новую церемонию. Корабли, которые участвуют в параде, обойдет катер с останками адмирала Федора Ушакова. Их специально привезли из монастыря в Мордовии. 15 лет назад адмирал был причислен Русской православной церковью к лику святых.

Парад должен сегодня пройти и в сирийском Тартусе, где находится российская база.



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