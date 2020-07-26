Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заверил, что готов к диалогу с жителями. Во время поездки по региону он пообщался с представителями инициативной группы, которая проводила автомобильную акцию в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала. Об этом сообщает пресс-служба правительства края, предоставив журналистам видео этой встречи. Дегтярев подчеркнул, что разделяет позицию протестующих, например по поводу того, что суд над Фургалом должен проходить в Хабаровске и быть открытым, но выступает за цивилизованное общение. Он также отметил, что в преддверии зимы и начала нового учебного года региону необходим руководитель.

В Хабаровске третью неделю проходят митинги в поддержку арестованного бывшего губернатора Сергея Фургала. Один из участников в эфире телеканала «Дождь» сказал, что дальневосточники не собираются сдаваться.

Несанкционированные митинги и шествия в поддержку Фургала прошли в Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске.