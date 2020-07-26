Владелец московского рынка «Фуд Сити» пообещал соблюдать принципы равенства в работе, независимо от национальности

Об этом говорится в заявлении председателя совета директоров «Киевской площади», в которую входит рынок, Года Нисанова, распространенном пресс-службой компании.

На прошлой неделе сообщалось, что армянские экспортеры столкнулись с запретом на торговлю своей продукцией на столичном рынке «Фуд Сити». В прошлое воскресенье посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о нормализации ситуации. Между тем, на этой неделе в Москве произошло несколько стычек с участием представителей двух диаспор. Задержаны более 30 человек, трое арестованы.

Послы Азербайджана и Армении в России заявили о необходимости для своих сограждан не поддаваться на провокации и соблюдать законы Российской Федерации.

Азербайджанский политолог Самир Мамедов уверен, что несмотря на все увещевания, конфликт между армянами и азербайджанцами будет продолжаться, пока не нормализуется ситуация на границе.

Мамедов напомнил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе уже 30 лет не находит своего разрешения.