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06:33, 26 июля 2020

«Зенит» стал четырехкратным обладателем Кубка России по футболу

В финальном матче, который прошел в Екатеринбурге, петербургский клуб одержал победу над подмосковными «Химками» со счётом 1:0. Единственный гол на 84-й минуте с пенальти забил Артем Дзюба. Во время награждения футболисты «Зенита» уронили хрустальный кубок и разбили его крышку.
В начале июля «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу. Таким образом клуб оформил так называемый золотой дубль — в одном сезоне выиграл чемпионат и кубок страны. Подобное уже удавалось «Зениту» в 2010 году.



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