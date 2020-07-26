«Зенит» стал четырехкратным обладателем Кубка России по футболу

В финальном матче, который прошел в Екатеринбурге, петербургский клуб одержал победу над подмосковными «Химками» со счётом 1:0. Единственный гол на 84-й минуте с пенальти забил Артем Дзюба. Во время награждения футболисты «Зенита» уронили хрустальный кубок и разбили его крышку.

В начале июля «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу. Таким образом клуб оформил так называемый золотой дубль — в одном сезоне выиграл чемпионат и кубок страны. Подобное уже удавалось «Зениту» в 2010 году.