Три человека погибли, четверо пострадали в результате падения самолета Piper 32 на жилой дом в штате Юта

Три человека погибли, четверо пострадали в результате падения небольшого самолета Piper 32 на жилой дом в американском Уэст-Джордане штата Юта. Об этом говорится в «Твиттере» полицейского управления города. На борту находились шесть человек. Трое из них, в том числе 9-месячный ребенок, скончались. Из дома, на который пухнул самолет, госпитализирована в тяжелом состоянии пожилая женщина. На месте происшествия начался пожар. Повреждены три жилых здания.

