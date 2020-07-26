В Москве за последние сутки умерли 9 пациентов с коронавирусом

Это минимальный показатель с середины апреля. Всего с начала пандемии в столице скончались 4398 инфицированных, сообщает оперативный штаб.

Москва занимает первое место среди российских регионов по общему числу жертв COVID-19. На втором находится Санкт-Перетбург – около 2 тысяч смертей, следом идет Подмосковье – более тысячи.

Митрополит Иларион готов стать добровольцем для испытания вакцины от коронавируса. Препарат должен быть успешно разработан и введен в продажу в максимально короткие сроки, об этом рассказал сам Иларион.

Иларион не исключил, что Россия станет первой страной, которая разработает эффективный препарат.