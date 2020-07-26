В Россию сегодня должны прилететь сразу пять самолётов с гражданами, которые не могли вернуться из-за пандемии. Туристы вернутся с разных концов света.

Самолёты из-за рубежа сегодня ждут в столице, в Сибири и на Дальнем Востоке. Сначала два рейса прилетят в Москву. Один – из Объединённых арабских эмиратов, другой – из Франции. Затем самолёт из киргизского города Ош должен будет приземлиться в Новосибирске, а ближе к вечеру во Владивосток прилетят рейсы из Южной Кореи и с филиппинских островов.

Россия почти полностью прекратила международное авиасообщение еще 27-ого марта. В другие страны могут летать или бизнес-джеты, или отдельно согласованные с властями нерегулярные рейсы. Сейчас перелёты для тех, кто не может ими воспользоваться, расписаны до конца следующей недели. За это время чиновники обещали организовать самолёты из Армении, Германии, Ирана, США, Японии и нескольких других стран. Чтобы попасть на них, россияне должны подать заявку на сайте госуслуг. Для тех, у кого на руках есть обратные билеты российских авиакомпаний, такие перелёты должны быть бесплатными.

Ранее российские чиновники отмечали, что переговоры о возобновлении авиасообщения сейчас ведутся примерно с тридцатью странами. Удалось договориться пока только с Великобританией, Танзанией и Турцией.