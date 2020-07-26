Кузьминский суд Москвы арестовал трех фигурантов дела, связанного с конфликтом между армянами и азербайджанцами

Всем троим вменяется хулиганство. Они проведут под стражей как минимум два месяца, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда. Двое из них граждане Азербайджана, еще у одного выходца из этой республики российское гражданство. Источник агентства подтвердил, что уголовное дело связано со стычкой между уроженцами Армении и

Азербайджана, которые происходят последние дни в Москве на фоне военного конфликта на границе двух стран. О каком именно инциденте идет речь, он не уточнил. Всего, по данным МВД, за участие в беспорядках задержаны более 30 иностранцев.

Перенос конфликта с границы Армении и Азербайджана в другие страны совершенно недопустим, считает вице-президент Союза Армян России Левон Муканян. Поэтому над стабилизацией ситуации надо работать всем сторонам вместе, сказал он «Эху».

Российские власти должны дать четкую правовую оценку происходящему, чтобы конфликты не повторялись, считает Муканян. Посол Армении в России Вардан Тоганян в своем Facebook призвал соотечественников к спокойствию и попросил отказаться от призывов к массовым акциям.