Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев считает разумным требование хабаровчан судить бывшего руководителя края Сергея Фургала в Хабаровске. Суд, по его мнению, должен проходить в открытом режиме. Об этом Дегтярев сказал на встрече с жителями в ходе поездки по районам. При этом он призвал довериться суду.

В Хабаровске уже третью неделю не утихают протесты. За вчерашний день состоялось две акции. Первая продолжалась около четырех часов и стала, по оценке журналистов, в том числе и «Эха Москвы», самой массовой с начала протестов. В ней приняли участие порядка 20 тысяч человек. Вечернее шествие по центральным улицам и митингом у здания краевой администрации было менее многочисленным. К лозунгам за Фургала добавились призывы отправить в отставку Дегтярева и кричалки против Путина.

Политолог Александр Кынев уверен, что тактика властей в Хабаровске себя не оправдала и продолжается радикализация требований протестущих.

Очевидно, что из-за народных протестов врио губернатора Михаилу Дегтярев придется уйти, уверен Кынев.