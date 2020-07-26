Трое полицейских пострадали во время беспорядков в американском городе Сиэтле штата Вашингтон. Один из них госпитализирован. Двум другим оказали медицинскую помощь на месте, они вернулись к исполнению служебных обязанностей, говорится в «Твиттере» полицейского управления. Сообщается, что демонстранты бросали в силовиков пиротехнику, камни и бутылки, подожгли стройплощадку изолятора для несовершеннолетних правонарушителей. Кроме того, была предпринята попытка подрыва стены здания полицейского участка. Задержаны не менее 16 человек. Полиция объявила, что происходящее можно квалифицировать как «мятеж».

Как сообщила ранее газета «Вашингтон пост», администрация президента Дональда Трампа намерена направить в Сиэтл дополнительные федеральные силы для борьбы с преступностью, а также, возможно, для разгона массовых беспорядков.