На Байконуре завершена подготовка к вывозу на стартовый комплекс ракеты-носителя «Протон» с разгонным блоком «Бриз»

На космодроме Байконур завершена подготовка к вывозу на стартовый комплекс ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М». На борту российские телекоммуникационные космические аппараты «Экспресс», сообщила госкорпорация «Роскосмос». Пуск запланирован на 30 июля. Накануне местная администрация сообщила, что отряд специалистов Федерального медико-биологического агентства прибыл в Байконур для помощи в борьбе с коронавирусом. Аппараты, изготовленные компанией «Информационные спутниковые системы» имени академика Решетнёва", предназначены для обеспечения фиксированной и подвижной связи, цифрового телерадиовещания, высокоскоростного доступа в «Интернет», а также передачи данных на территории России и стран СНГ.
2020-07-26T05:10:06+03:00
2020-07-26T05:10:06+03:00
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05:10, 26 июля 2020
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