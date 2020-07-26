«Известия»: архивные тарифные планы на домашний интернет и телевиденье могут подорожать на 10–15%

Газета «Известия» предупреждает о возможном подорожании на 10–15% архивных тарифных планов на домашний интернет и телевиденье. На рост цен влияет курс рубля и затраты на исполнение «закона Яровой» и закона о «суверенном интернете», отмечают эксперты компании TelecomDaily и агентства iKS-Consulting.

Отмечается, что, повышая стоимость архивных тарифов, операторы побуждают абонентов переходить на новые, более дорогие, но включающие больше услуг, например, увеличение скорости доступа в интернет или больше каналов.