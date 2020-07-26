Владивосток и Петропавловск-Камчатский первыми начали сегодня праздновать День военно-морского флота. В бухтах Золотой Рог и Авачинской состоялись морские парады. В мероприятии во Владивостоке приняли участие семь боевых кораблей Тихоокеанского флота. Над акваторией Амурского залива в 6 утра по московскому времени, если позволит погода, выступит авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи». На Камчатке в парадном строю выстроились восемь боевых кораблей. Экипажи продемонстрировали поиск и атаку подводной лодки условного противника, досмотр подозрительного судна и освобождение корабля от «террористов», а также «танец» современных буксиров на фоне парадного строя кораблей. Между тем, власти региона из-за эпидемии коронавируса рекомендовали жителям посмотреть праздник по телевизору или онлайн.