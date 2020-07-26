Первый в этом сезоне ураган «Ханна» в Атлантике достиг побережья Техаса. Скоростью ветра достигает 150 километров в час. Об этом сообщает в Twitter Национальный центр по предупреждению об ураганах США. Информации о пострадавших и разрушениях нет. CNN отмечает, что ураган в этом году начался раньше, чем обычно. Первые ураганы в Атлантике чаще всего происходят в августе.
2020-07-26T04:10:19+03:00
2020-07-26T04:10:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:10, 26 июля 2020
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