Жители Миннеаполиса организуют патрули для борьбы преступностью на фоне сокращения финансирования полиции. Некоторые участники формирований вооружены, но утверждают, что не станут открывать огонь, пишет The Wall Street Journal. Ранее городской совет Миннеаполиса сократил бюджет полиции как минимум на 10 миллионов долларов. Решение принято после гибели при задержании афроамериканца Джорджа Флойда, из-за чего в США начались массовые протесты против полицейского произвола и расизма.
2020-07-26T04:09:41+03:00
2020-07-26T04:09:41+03:00
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04:09, 26 июля 2020
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