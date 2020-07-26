Небольшой легкомоторный самолет Piper 32 рухнул на жилой дом в американском городе Уэст-Джордан в штате Юта. На борту находились шесть человек, в доме один. Несколько из них пострадали, предположительно, есть погибшие, сообщила представитель полиции на пресс-конференции, которую транслировал местный филиал телеканала «Фокс ньюс». Сколько именно человек пострадали, пока не уточняется. На месте происшествия начался пожар. Повреждены три рядом стоящие жилых здания.
2020-07-26T04:08:57+03:00
2020-07-26T04:08:57+03:00
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04:08, 26 июля 2020
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