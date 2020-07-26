Российский школьник из Костромы Дмитрий Ломсадзе набрал 400 баллов на Едином госэкзамене по четырем предметам. Он сдавал русский язык, математику профильного уровня, физику и информатику, сообщает Kostroma.Today. В руководстве школы №30 рассказали, что ученик с первого класса проявлял склонность к наукам, принимал участие в олимпиадах и окончил обучение в школе с медалью. Отмечается, что Ломсадзе стал пятым за всю историю ЕГЭ в России, кто получил максимально возможное число баллов.