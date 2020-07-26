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04:06, 26 июля 2020

Парады по случаю Дня Военно-морского флота пройдут в семи городах России и сирийском Тартусе

Парады по случаю Дня Военно-морского флота пройдут в семи городах России и сирийском Тартусе. Главное событие состоится в Санкт-Петербурге. В нем примут участие 46 кораблей и судов, а также более четырех тысяч военнослужащих. В воздушной части будет задействовано более 40 самолетов и вертолетов. На мероприятии будет присутствовать президент Владимир Путин. Военно-морские парады также пройдут в пунктах базирования флотов и флотилий в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске. Во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском парады уже начались.



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