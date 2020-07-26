Ведущий американского шоу «Кто хочет стать миллионером?» Реджис Филбин скончался в США. В заявлении его семьи говорится, что он умер в ночь на субботу, за месяц до своего 89-летия. Филбин вел многие популярные телевизионные шоу, в том числе он был первым ведущим американской версии «Кто хочет стать миллионером?», которую начали показывать в США в 1999 году. Как отмечает газета «Нью-Йорк таймс», общая продолжительность пребывания Филбина в эфире превышает 17 тысяч часов. Это достижение занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Дональд Трамп в «Твиттере» выразил соболезнования близким ведущего. Американский лидер отметил, что он был его другом и призывал баллотироваться в президенты.