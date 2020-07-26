Ровно 100 дней осталось до предстоящих всеобщих выборов в США. 3 ноября будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Участники схватки за Белый дом уже известны — это 74-летний республиканец Дональд Трамп, объявивший о намерении добиваться переизбрания еще в день инаугурации на пост президента в январе 2017 года, и 77-летний экс-вице-президент США Джозеф Байден. Он остался единственным претендентом от Демократической партии после выхода в начале апреля из борьбы основного соперника — сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. И Трамп, и Байден к последнему этапу предвыборной гонки заручились солидными финансовыми ресурсами: Трамп собрал 295 миллионов долларов, Байден — 242.
2020-07-26T03:09:56+03:00
2020-07-26T03:09:56+03:00
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03:09, 26 июля 2020
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