Владимир Путин примет сегодня участие в мероприятиях по случаю Дня военно-морского флота. Президент будет присутствовать на военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Ранее планировалось, что в этот день на Красной площади пройдет и шествие «Бессмертный полк». Провести оба мероприятия в один день глава государства предложил на встрече в конце мая с министром обороны Сергеем Шойгу, однако он сразу оговорился, что окончательное решение будет зависеть от эпидемиологической обстановки. В итоге шествие отложили на следующий год.