Руководителя екатеринбургского центра «Трансперенси Интернешнл» Екатерину Петрову отпустили из полиции в Казани

Руководителя екатеринбургского центра «Трансперенси Интернешнл — Россия» Екатерину Петрову отпустили из полиции в Казани. Об этом она сообщила интернет-изданию Znak.com. Петрову задержали накануне перед ее лекцией о госзакупках для кандидатов в депутаты гордумы. Мероприятие, на которое собралось 16 человек, было сорвано. По ее словам, приехали две машины спецназовцев и вломились в здание. В полиции задержанным объяснили, что с домашнего телефона владельца здания, где проходила лекция, был совершен ложный вызов о теракте. Всех опрашивали в рамках уголовного дела о заведомо ложном сообщении о теракте. Полиция Казани по поводу случившегося ничего не сообщала.